Смотреть русские сериалы 2020 онлайн

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Баядерка 1 сезон смотреть онлайн

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Баядерка
все серии
Этот фильм очарует своей неповторимостью и необычным сюжетом, где обычные кадры фильма совмещены с балетом. Здесь каждый зритель станет свидетелем трагической истории необыкновенно красивой любви. Это нежное чувство возникло между двумя совершенно противоположными людьми. Он, являясь величайшим
Год: 2013
Жанр: Мелодрамы
Режиссер:
Актеры: Светлана Захарова, Алексей Лопаревич, Мария Александрова, Владислав Лантратов
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29 февраль 2020

Ученик 1 сезон смотреть онлайн

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Ученик
все серии
Молодость - время не только безудержного веселья, но мучительных исканий смысла жизни. Молодой ученик Вениамин относится к категории людей, которым во что бы то ни стало надо узнать, в чем смысл бытия, и почему вокруг столько страданий. Мир вокруг не радует парня, он видит всё в темных тонах: ложь,
Год: 2016
Жанр: Драмы
Режиссер: Кирилл Серебренников
Актеры: Виктория Исакова, Петр Скворцов, Александр Горчилин, Юлия Ауг, Александра Ревенко, Антон Васильев, Николай Рощин, Светлана Брагарник, Ирина Рудницкая, Марина Клещева
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29 февраль 2020

Дурак 1 сезон смотреть онлайн

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Дурак
все серии
События киноленты развиваются в одном из многоэтажных общежитий, здесь проживает около восемьсот человек. Но это здание находится уже на протяжении долгого времени в аварийном состоянии и казалось бы рухнуть оно может в любой момент, но на это не обращает никакого внимания управляющая компания.
Год: 2014
Жанр: Драмы
Режиссер: Юрий Быков
Актеры: Артем Быстров, Наталья Суркова, Юрий Цурило, Борис Невзоров, Кирилл Полухин, Александр Коршунов, Ольга Самошина, Дарья Мороз, Сергей Арцибашев, Елена Панова
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29 февраль 2020

Вычислитель 1 сезон смотреть онлайн

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Вычислитель
все серии
Существует планета под названием Хлябь, на ней, как и везде установлены свои правила и существует уголовный кодекс. При этом стараются избегать смертной казни, а вместо нее назначают куда ожесточенней испытание. Тех кто хоть как-то нарушил закон отправляли на болотистую местность, на которой
Год: 2014
Жанр: ---
Режиссер: Дмитрий Грачев
Актеры: Евгений Миронов, Анна Чиповская, Винни Джонс, Никита Панфилов, Кирилл Козаков, Иван Верховых, Владас Багдонас, Ирене Мускара, Линда Нигматулина, Алексей Колубков
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29 февраль 2020

Щелкунчик 1 сезон смотреть онлайн

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Щелкунчик
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Это история о большой и великом чувстве, таком, как любовь. Но здесь можно будет увидеть не только насколько сильной бывает любовь, а также верная дружба и будут происходить самые невероятные и удивительные чудеса. Это не просто фильм, вся история будет передаваться с помощью танцев, балета, музыка
Год: 2014
Жанр: Мелодрамы
Режиссер:
Актеры: Денис Родькин, Анна Никулина, Андрей Меркурьев, Виталий Биктимиров
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29 февраль 2020

Ёлки 1914 1 сезон смотреть онлайн

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Ёлки 1914
все серии
События киноленты развиваются в России, ровно сто лет тому назад. Как известно 1914 год был годом, когда началась Первая мировая война. Но несмотря на то, что тогда были очень сложные времена, люди все также продолжали верить и надеяться на чудо, и конечно же волшебство. Каждый человек с
Год: 2014
Жанр: Драмы / Комедии
Режиссер: Ольга Харина, Тимур Бекмамбетов, Заур Засеев
Актеры: Константин Хабенский, Иван Ургант, Сергей Светлаков, Евгения Брик, Нина Дворжецкая, Ирина Архипова, Альберт Филозов, Елена Плаксина, Антон Богданов, Ян Цапник
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29 февраль 2020

Деточки 1 сезон смотреть онлайн

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Деточки
все серии
Одной из многочисленных бед современного общества является та, что оно практически не склонно к тому, чтобы уделять внимание представителям подрастающего поколения. Из-за повышенной занятости и страстного желания заработать как можно больше денежных средств у многих родителей даже не находится
Год: 2012
Жанр: Драмы
Режиссер: Дмитрий Астрахан
Актеры: Владимир Кабалин, Андрей Душечкин, Егор Котов, Диана Запрудская, Михаил Каранецкий, Павел Чернявский, Виталий Новиков, Наталья Капитонова, Алексей Кузьмин, Артур Ильиных
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29 февраль 2020

Любовь в СССР 1 сезон смотреть онлайн

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Любовь в СССР
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В одном из московских институтов разыгрывается нешуточная драма. Так получилось, что два хороших друга, учащихся на одном курсе, влюбляются в красивую девушку с именем Людмила. Сама она прекрасно видит симпатию со стороны обоих парней и ей не хочется обидеть ни одного из них. Степан и Сергей очень
Год: 2012
Жанр: Мелодрамы
Режиссер: Карен Шахназаров
Актеры: Александр Ляпин, Лидия Милюзина, Егор Барановский, Армен Джигарханян, Ольга Тумайкина, Иван Купреенко, Татьяна Яковенко, Янина Калганова, Станислав Эвентов, Василий Шахназаров
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29 февраль 2020

Метро 1 сезон смотреть онлайн

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Метро
все серии
При строительстве новых зданий часто не учитываются особенности местности, на которой будут возводиться здания. В подземном тоннеле, расположенном между станциями метрополитена, произошел раскол земли, и в метро хлынула с бешеной скоростью Москва-река. Она может разрушить не только подземные
Год: 2012
Жанр: Драмы / Триллеры
Режиссер: Антон Мегердичев
Актеры: Сергей Пускепалис, Анатолий Белый, Светлана Ходченкова, Анфиса Вистингаузен, Алексей Бардуков, Катерина Шпица, Елена Панова, Станислав Дужников, Кирилл Плетнёв, Иван Макаревич
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29 февраль 2020

Смотреть русские сериалы 2020 онлайн

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