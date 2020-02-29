Смотреть русские сериалы 2020 онлайн

При строительстве новых зданий часто не учитываются особенности местности, на которой будут возводиться здания. В подземном тоннеле, расположенном между станциями метрополитена, произошел раскол земли, и в метро хлынула с бешеной скоростью Москва-река. Она может разрушить не только подземные

В одном из московских институтов разыгрывается нешуточная драма. Так получилось, что два хороших друга, учащихся на одном курсе, влюбляются в красивую девушку с именем Людмила. Сама она прекрасно видит симпатию со стороны обоих парней и ей не хочется обидеть ни одного из них. Степан и Сергей очень

Одной из многочисленных бед современного общества является та, что оно практически не склонно к тому, чтобы уделять внимание представителям подрастающего поколения. Из-за повышенной занятости и страстного желания заработать как можно больше денежных средств у многих родителей даже не находится

События киноленты развиваются в России, ровно сто лет тому назад. Как известно 1914 год был годом, когда началась Первая мировая война. Но несмотря на то, что тогда были очень сложные времена, люди все также продолжали верить и надеяться на чудо, и конечно же волшебство. Каждый человек с

Это история о большой и великом чувстве, таком, как любовь. Но здесь можно будет увидеть не только насколько сильной бывает любовь, а также верная дружба и будут происходить самые невероятные и удивительные чудеса. Это не просто фильм, вся история будет передаваться с помощью танцев, балета, музыка

Существует планета под названием Хлябь, на ней, как и везде установлены свои правила и существует уголовный кодекс. При этом стараются избегать смертной казни, а вместо нее назначают куда ожесточенней испытание. Тех кто хоть как-то нарушил закон отправляли на болотистую местность, на которой

События киноленты развиваются в одном из многоэтажных общежитий, здесь проживает около восемьсот человек. Но это здание находится уже на протяжении долгого времени в аварийном состоянии и казалось бы рухнуть оно может в любой момент, но на это не обращает никакого внимания управляющая компания.

Молодость - время не только безудержного веселья, но мучительных исканий смысла жизни. Молодой ученик Вениамин относится к категории людей, которым во что бы то ни стало надо узнать, в чем смысл бытия, и почему вокруг столько страданий. Мир вокруг не радует парня, он видит всё в темных тонах: ложь,

Этот фильм очарует своей неповторимостью и необычным сюжетом, где обычные кадры фильма совмещены с балетом. Здесь каждый зритель станет свидетелем трагической истории необыкновенно красивой любви. Это нежное чувство возникло между двумя совершенно противоположными людьми. Он, являясь величайшим

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